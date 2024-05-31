6 Şubat depremlerinde 4 gün kaldığı enkazdan kurtuldu, cinayete kurban gitti

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Bayrampaşa'da Seydi Şahin'in, ayrı yaşadığı eşi Nazime Şahin ve kızı Fatma Nur Şahin'i tabancayla öldürdüğü cinayette yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Olay dün, 13.00 sıralarında Vatan Mahallesi, Büyük Marmara Sokak'ta, 3 katlı binanın giriş katındaki dairede meydana geldi.

Eşinin ısrarına rağmen kızının yanında kalmak istediğini söyleyen Nazime Şahin, Elazığ'a dönmeyeceğini belirtti. Bunun üzerine İstanbul'a gelen Seydi Şahin, eşi ve kızının yaşadığı eve gitti. Şahin, yaşanan tartışma sırasında eşini ve kızını tabancayla vurarak evden ayrıldı. Anne ve kızı hayatını kaybederken, Seydi Şahin, en yakın polis merkezine giderek teslim oldu.

"TARTIŞTIK ATEŞ ETTİM"

Cinayet Büro Amirliğine getirilen Seydi Şahin'in ifadesinde suçunu kabul ettiği öğrenildi. Nazime Şahin'in ayrı yaşadığı eşi Seydi Şahin ile bir süre önce tartıştıktan sonra İstanbul’da yaşayan kızının yanına geldiği, şüphelinin geri dönmesi için Nazime Şahin'e uzun süredir ısrar ettiği öğrenildi.

Bunun üzerine İstanbul’a gelen Seydi Şahin konuşmak için Nazime Şahin ile biraraya geldi. Aralarında çıkan tartışma sonucu Seydi Şahin önce ayrı yaşadığı eşini ardından da kızını silahla öldürdü.

Şüphelinin poliste yapılan sorgusunda "Pişmanım" dediği öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan ve 2 suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheli adliyeye sevk edildi. Olayda kullandığı ruhsatsız 9 mm çapındaki silah ise incelenmek üzere Kriminal Polis Laboratuvarına gönderildi.