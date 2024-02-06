Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        BIST 100 8.869,14 %1,05
        DOLAR 30,5557 %0,03
        EURO 32,8724 %0,08
        ALTIN 1.998,86 %0,46
        FAİZ 43,02 %-0,28
        GÜMÜŞ GRAM 22,02 %0,18
        BITCOIN 43.176,00 %1,97
        GBP/TRY 38,5030 %0,46
        EUR/USD 1,0751 %0,08
        BRENT 78,67 %0,87
        ÇEYREK ALTIN 3.268,13 %0,46
        Haberler Ekonomi Merak Edilenler 6 Şubat 2024 zam haberleri: Bugün neye zam geldi ve hangi ürünlerin fiyatı arttı? - Merak Edilenler Haberleri

        5-11 Şubat zam haberleri: Bu hafta neye zam geldi, hangi ürünlerin fiyatı arttı?

        Yeni yıla girmemizle beraber yurt genelinden zam haberleri geliyor. Artan enflasyon rakamlarıyla beraber pek çok ürüne zam yapılıyor. Öte yandan asgari ücret ve emekli, memur maaşlarına yapılan zamların ardından çeşitli belediyeler de çalışanlarına zam yapmaya devam ediyor. Sizler için 5-11 Şubat 2024 bu haftaki zamları haberimizde derledik. İşte, "Bu hafta nelere zam geldi?" sorusunun yanıtına ilişkin bilgiler...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 06.02.2024 - 19:12 Güncelleme: 06.02.2024 - 19:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Bu hafta zam gelen ürünler gündemdeki yerini aldı. Vatandaşlar 5-11 Şubat tarihleri arasında hangi ürün ve kalemlere zam geldiğini araştırıyor. Sizler için bu haftaki zam haberlerini derledik. İşte, konuya dair ayrıntılar...

        • 2

          BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE ÇALIŞANLARINA ZAM

          İHA'da yer alan habere göre; Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, belediyenin yeni zam oranını yüzde 70 olarak açıkladı.

        • 3

          SUŞEHRİ BELEDİYESİ İŞÇİLERİNE ZAM

          AA'da yer alan habere göre; Sivas'ın Suşehri ilçesinde, belediye bünyesinde bulunan şirket işçilerinin maaşlarına yüzde 150 zam yapıldı.

        • 4

          KARABÜK BELEDİYESİ'NDEN ULAŞIM A.Ş PERSONELLERİNE ZAM

          İHA'da yer alan habere göre; Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Ulaşım A.Ş. personellerine zam ve sendika müjdesini duyurdu. Vergili, minibüsçülerin 22 bin 750 TL, otobüsçülerin ise 25 bin 250 TL artı çocuk parası alacağını açıklayarak hayırlı olmasını diledi.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırısı güvenlik güçlerinin başarılı müdahalesi ile önlendi: 2 terörist öldürüldü!
        Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırısı güvenlik güçlerinin başarılı müdahalesi ile önlendi: 2 terörist öldürüldü!
        Beşiktaş'a Grujic yanıtı!
        Beşiktaş'a Grujic yanıtı!
        Taksiciyi vahşice öldüren caniye istenen ceza belli oldu!
        Taksiciyi vahşice öldüren caniye istenen ceza belli oldu!
        "Fedakarlık yapanları unutmayacağız"
        "Fedakarlık yapanları unutmayacağız"
        "GSMH'de madenciliğin payı yüzde 10 olmalı"
        "GSMH'de madenciliğin payı yüzde 10 olmalı"
        "Beni sevmeyebilirsiniz ama Hatay'ı sevin"
        "Beni sevmeyebilirsiniz ama Hatay'ı sevin"
        Enkazdaki kızının elini bırakmamıştı! O baba konuştu...
        Enkazdaki kızının elini bırakmamıştı! O baba konuştu...
        "Patlamalar oluyor! Ebrar Sitesi yıkıldı efendim!" Acının anonsu!
        "Patlamalar oluyor! Ebrar Sitesi yıkıldı efendim!" Acının anonsu!
        "Fay ruhları da yerle bir etti"
        "Fay ruhları da yerle bir etti"
        Deprem bölgesine 400 milyon liralık yeni destek
        Deprem bölgesine 400 milyon liralık yeni destek
        40 yakınını kaybeden çift Gümüşhane'de hayata tutundu
        40 yakınını kaybeden çift Gümüşhane'de hayata tutundu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı
        Bahçeli: Yeni bir hayatın müjdesi verilmiştir
        Bahçeli: Yeni bir hayatın müjdesi verilmiştir
        Bakan Yerlikaya'dan Kahramanmaraş'ta açıklamalar
        Bakan Yerlikaya'dan Kahramanmaraş'ta açıklamalar
        "Unutmadık, unutmayacağız"
        "Unutmadık, unutmayacağız"
        Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti
        Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Resmi açıklama geldi! Yeni adresi...
        Resmi açıklama geldi! Yeni adresi...
        Süper Lig'de 24. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 24. haftanın panoraması
        İşte Cimbom'un yeni sol beki!
        İşte Cimbom'un yeni sol beki!
        Habertürk Anasayfa