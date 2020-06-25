6. sınıf öğrencisi, EBA üzerinden yapılan İngilizce sınavında Türkiye birincisi oldu - BOLU

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Koronavirüs tedbirleri kapsamında okulların kapalı olması nedeniyle derslerini EBA üzerinden takip eden ortaokul 6. sınıf öğrencisi Beyza Çakır, bu süre içinde, hem evde annesine yardım etti hem de internet ve televizyon üzerinden gerçekleşen derslerini kaçırmadı.Evindeki internette oluşan sorun nedeniyle 45 dakikalık sınavını tamamlamak için dedesinin evine gitmek zorunda kalan Çakır, yaklaşık 40 dakikada 30 soruyu cevapladı.Sınav sonucunun açıklanmasını dört gözle bekleyen Çakır, cep telefonundan girdiği EBA uygulamasında 100 puan alarak birinci olduğunu öğrenince sevincine hakim olamadı.Bu sevincini ailesi ile paylaşan Çakır, hem annesinin hem de babasının takdirini topladı.Çakır, sınav esnasında başına bazı talihsizlikler de geldiğini belirterek, "Sınav internetten EBA üzerinden yapılmıştı. Bu İngilizce deneme sınavıydı. Toplam 5 bin kişinin katıldığı sınav 45 dakikada 30 soruydu. Süre başladı. Evimizde internet bir ara kesildi. Çok panikledim. Ne yaparım diyerek hemen dedemlerin evine gittim. Oradan son bir dakika kalmıştı süre bitmesine. Soruların tamamını yaptım. Emindim ve başardım dedim." ifadesini kullandı.Boş zamanlarında bahçe işleri yaparak annesine yardım ettiğini de dile getiren Çakır, "Kardeşim spastik engelli olduğundan ona da bakıyorum. Aynı zamanda bahçeyle de uğraşıyorum. Hedefim ise hukukçu olmak. Ya hakim, savcı ya da avukat olmak istiyorum." diye konuştu.