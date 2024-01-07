Pazar günü reytinglerde zirve yarışı! AB ve total 6 Ocak reyting sonuçları
Reyting sonuçları 6 Ocak Cumartesi akşamı ekrana gelen dizilerin zirve rekabetiyle şekillendi. Dün akşam yeni bölümleri yayınlanan Güldür Güldür Show, Kardeşlerim ve Gönül Dağı zirve yarışında rakiplerini geride bıraktı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte 6 Ocak reyting sonuçları AB ve total sıralama...
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Reyting sonuçları 6 Ocak Cumartesi akşamı prime time'da yeniş bölümleri yayınlanan diziler arasındaki rekabet sonrası şekillendi. Cumartesi akşamı ekrana gelen Güldür Güldür Show, Kardeşlerim ve Gönül Dağı rakiplerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?
İşte 6 Ocak reyting sonuçları AB ve total sıralama:
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6 OCAK TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
1 GONUL DAGI TRT 1
2 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8
3 GONUL DAGI (OZET) TRT 1
4 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
5 SHOW ANA HABER SHOW TV
6 KIRPI SONIC (Y.S) ATV
7 KANAL D ANA HABER KANAL D
8 BIZIM KOYUN SARKISI (T.S) STAR TV
9 ATV ANA HABER ATV
10 BAMBASKA BIRI FOX
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6 OCAK AB REYTİNG SONUÇLARI
1 GONUL DAGI TRT 1
2 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8
3 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
4 GONUL DAGI (OZET) TRT 1
5 GULDUR GULDUR SHOW YILBASI OZEL (TKR) SHOW TV
6 BIZIM KOYUN SARKISI (T.S) STAR TV
7 SHOW ANA HABER SHOW TV
8 KIRPI SONIC (Y.S) ATV
9 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR OZET TV8
10 BAMBASKA BIRI FOX
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