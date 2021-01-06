Seyirciler yılbaşı tatili nedeniyle bazı dizilerin yeni bölümlerinin ekrana gelmemesi üzerine kanallarda neler yayınlanacak merak ediyor. Peki bu akşam TV8'de neler var? İşte TV8 yayın akışı...

TV8 YAYIN AKIŞI

Doğduğun Ev Kaderindir dizisi bu akşam yılbaşı tatili nedeniyle ekrana gelmeyecek.