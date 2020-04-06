Son dakika haberine göre Gökova Körfezi'nde 2.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bizler de "En son nerede deprem oldu?" sorusunun yanıtını merak edenler için 6 Nisan AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık...