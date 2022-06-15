'Mavi Caz' başlıyor

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Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Caz Derneği tarafından düzenlenen Uluslararası Bodrum Caz Festivali; Caz, Blues konserleri, atölyeler ve sergileriyle Bodrum’a bu yıl da sanat dolu günler yaşatacak.

Mihriban Aviral & Rustam Rahmedov

European Jazz Network üyesi olan festivalde Rodos Caz Festivali ile karşılıklı sanatçı değişimi de olacak. Sanatseverleri canlı etkinliklerle ağırlayacak olan festivalin bazı etkinlikleri ise çevrim içi olarak izlenebilecek.

Nino Rota Ensemble

Müzikseverlerle 21-30 Haziran tarihleri arasında buluşacak olan 6. Bodrum Caz Festivali süresince Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği ile Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü’nde birbirinden özel konserler, sergiler, caz atölyeleri düzenlenecek.

Dilek Sert Erdoğan & Uraz Kıvaner Duo

Ücretsiz etkinliklerin de yer alacağı festivalde aynı gün aynı mekânda gerçekleşecek olan etkinlikler tek biletle izlenebilecek. Küresel salgın süreci önlemlerine de hassasiyet gösterilen festivalin sahne ve seyirci alanları mesafe ve hijyen kurullarına uygun olacak.