6'ncı kattan düşerek öldü

DHA

İstanbul'da, 6'ncı kattaki dairenin penceresinden düşen Sadri B. (55) hayatını kaybetti.

Olay, saat 09.00 sıralarında Ümraniye ilçesi Altınşehir Mahallesi Meriç Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 6 katlı binanın en üst katındaki dairede yalnız yaşayan Sadri B., henüz bilinmeyen nedenle pencereden bina boşluğundaki terasa düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler Sadri B.'ye ulaşmak için merdiven yardımıyla zemin kattaki iş yerinin terasına çıktı. Sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde Sadri B.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Ekiplerin çalışmasının ardından cenaze Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Mahalle sakini, "Tanıyoruz komşumuz ama isim olarak bilmiyoruz. En üst katta yaşıyordu. Nasıl oldu bilmiyoruz" dedi.