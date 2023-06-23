Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Mersin'de ziyarete gittiği evin balkonundan düşen makam şoförü öldü - Haberler

Başkanın makam şoförü 6'ncı kattan düştü! Evin sahibi kadın ve kocası gözaltına alındı

Mersin'de Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'nun makam şoförü Ali Topal, 6'ncı kattaki evin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. Topal'ın düştüğü evin sahibi kadın ile kocası gözaltına alındı

Giriş: 23.06.2023 - 13:19 | Güncelleme: ABONE OL
Mersin'de ziyarete gittiği evin balkonundan düşen makam şoförü öldü - Haberler
DHA

Mersin'de, 6'ncı kattan düşen makam şoförü Ali Topal (40) hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Koyuncu mahallesinde bir apartmanda meydana geldi. Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'nun makam şoförü Ali Topal, 22 Haziran'da uzman çavuş İ.Y.'nin evine gitti.

Ali Topal, henüz bilinmeyen bir nedenle 6'ncı kattaki evin balkonundan düştü. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Erdemli Devlet Hastanesi'ne götürülen Topal, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili uzman çavuş İ.Y. ve eşi H.Y. gözaltına alındı. Topal'ın balkondan düştüğünü ileri süren çift ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Yüzünü havluyla gizleyip plaj şemsiyelerini denize attı
Yüzünü havluyla gizleyip plaj şemsiyelerini denize attı
Trafik kazası sonrası bıçaklandı
Trafik kazası sonrası bıçaklandı
İstanbul'da son bir haftada 396 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
İstanbul'da son bir haftada 396 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Üniversiteli genç kız silahlı saldırıda ağır yaralandı
Üniversiteli genç kız silahlı saldırıda ağır yaralandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.