DHA

Mersin'de, 6'ncı kattan düşen makam şoförü Ali Topal (40) hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Koyuncu mahallesinde bir apartmanda meydana geldi. Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'nun makam şoförü Ali Topal, 22 Haziran'da uzman çavuş İ.Y.'nin evine gitti.

Ali Topal, henüz bilinmeyen bir nedenle 6'ncı kattaki evin balkonundan düştü. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Erdemli Devlet Hastanesi'ne götürülen Topal, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili uzman çavuş İ.Y. ve eşi H.Y. gözaltına alındı. Topal'ın balkondan düştüğünü ileri süren çift ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.