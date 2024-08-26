6'ncı kattan asansör boşluğuna düştü
Mersin Erdemli ilçesinde bir inşaatın 6'ncı katından asansör boşluğuna düşen işçi olay yerinde hayatını kaybetti.
Mersin'de 6'ncı kattan asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti.
Olay, ilçeye bağlı Akdeniz Mahallesi Yunus Bey Caddesi'ndeki 8 katlı bir binanın inşaatında meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, binanın çelik kapılarını takmaya gelen 50 yaşındaki Muhyettin Aka, 6. katta dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri Aka'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Aka'nın cansız bedeni ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.