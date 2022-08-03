DHA

Trabzon’da, 6'ncı kattaki evlerinin balkonundan beton zemine düşen Talha Kaan Birinci (2), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, önceki akşam 3 No'lu Erdoğdu Mahallesi Köseoğlu Caddesi’nde meydana geldi. 10 katlı apartmanın 6'ncı katında oturan Birinci ailesinin çocukları Talha Kaan, iddiaya göre, balkonda çıktığı masanın üzerinden beton zemine düştü. İhbarla adrese gelen sağlık ekibinin ilk müdahalede bulunduğu Talha Kaan Birinci, kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, Talha Kaan ise Arsin ilçesindeki Yeşilce Mahallesi’nde toprağa verildi.