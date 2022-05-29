6 muhalefet lideri dördüncü kez bir arada

Davutoğlu, Gelecek Partisi Genel Merkezi'ndeki toplantıya, makam araçlarıyla gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı dışarıda karşıladı.

Genel başkanlar, yemeğin ardından toplantıya geçti. Basına kapalı düzenlenen toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.