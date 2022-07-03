6 muhalefet lideri, beşinci kez bir araya geldi

CHP, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanları, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ev sahipliğinde toplandı.

Akşener, İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki "Liderler Buluşması"na makam araçlarıyla ayrı ayrı gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu dışarıda karşıladı.

Genel başkanlar yemeğin ardından toplantıya geçecek. Basına kapalı toplantı sonrasında yazılı açıklama yapılması bekleniyor.