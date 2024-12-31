6 milyon TL çıkan numaralar açıklandı! İşte Milli Piyango yılbaşı çekilişinde 6 milyon TL kazanan sayılar
2025 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde beklenen an geldi ve 6 milyon TL'yi kazanan sayılar belli oldu. Yeni yılın en büyük ödüllerinden biri olan 6 milyon TL'yi kazandıran şanslı bilet numaraları açıklandı. İşte, Milli Piyango 6 milyon TL'lik ikramiye kazandıran numaralar...
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Milli Piyango yılbaşı çekilişinde sıra 6 milyon TL'lik ikramiyeyi kazandıran şanslı sayılara geldi. Yeni yılın büyük ödüllerinden biri olan 6 milyon TL'nin çıktığı bilet ve numaraları belli oldu. İşte, Milli Piyango yılbaşı çekilişinde 6 milyon TL kazandıran sayılar ve Milli Piyango sonuç sorgulama ekranı...
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6 MİLYON TL KAZANAN NUMARALAR BELLİ OLDU!
Milli Piyango yılbaşı çekilişinde 6 milyon TL'lik ikramiyeyi kazanan numaralar belli oldu! İşte 6 milyon TL'nin çıktığı o numaralar;
2432263 3864413 4063986 4821966 5355909 7149626 7755558 8142779 8509287 8873296
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MİLLİ PİYANGO YILBAŞI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
31 Aralık 2024 Salı günü yapılan çekilişin ardından 2024 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi Sonuçları ve sıralı, tam liste kazanan numaralar Milli Piyango Online ve Habertürk üzerinden duyuruluyor. Büyük ikramiye, teselli ya da amorti numarası kazanıp kazanmadığınızı Milli Piyango Sonuçları 2024 Sorgulama ekranı üzerinden ile öğrenip yılbaşı bileti sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirseniz.
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MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE NE KADAR İKRAMİYE DAĞITILDI?
Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 600 milyon TL olarak belirlendi. Bu sene dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 3 milyar 499 milyon 50 bin TL olarak belirlendi.