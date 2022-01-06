6 metrelik çukura düştü, itfaiye yardıma yetişti

Polis ekipleri, Gökkent ile Mimsin mahalleleri arasındaki arazide bir kişinin çukura düştüğü bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri de sevk edildi.

İtfaiye ekipleri M.D'yi düştüğü çukurdan çıkardı.

Kazadan yara almadan kurtulan M.D, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.