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Haberler Yaşam Sayısal Loto 6 Mayıs Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları! Çılgın Sayısal Loto güncel sonuçları öğren

Çılgın Sayısal Loto açıklandı mı?

Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilen Çılgın Sayısal Loto'nun bu haftalık son çekilişi tamamlanmak üzere. Saat 21.30'da başlayacak çekiliş sonrası 6 Mayıs Cumartesi günü Çılgın Sayısal Loto'nun sonuçları belirlenecek.

Giriş: 06.05.2023 - 19:57 | Güncelleme: ABONE OL
6 Mayıs Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları! Çılgın Sayısal Loto güncel sonuçları öğren
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Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada üç kere çekilen Çılgın Sayısal Loto yine birçok kişiye kazandıracak. Saat 21.30'da başlayacak çekiliş; noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak. Çekilişten sonra 6 Mayıs 2023 Cumartesi günü Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını haberimize ekleyeceğiz.

SÜPERSTAR NEDİR?

SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.

Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.
Haftada 3 gün kazanma şansın var!

Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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Haberi Hazırlayan : Başak Kanık

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