6'lı ittifakın B planı

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem ortak paydasında buluşan 6 muhalefet partisinin liderleri 3. kez bir araya geldi. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanlığı seçiminin kazanılması halinde Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme dönüşe kadar olan geçiş sürecinde yapılacak yasal düzenlemeler için komisyon oluşturulması kararlaştırıldı. Ancak söz konusu düzenlemelerin önemli kısmının yapılabilmesi için anayasa değişikliği gerekiyor. Bunun için de muhalefet partilerinin Meclis'te en az 360 milletvekiline sahip olması gerekiyor.
KANUNLA DÜZENLENEN ALANLARDA KHK ÇIKARILMAYACAK
360 vekil bulunduğu takdirde belirlenen süre içinde yasal düzenlemeler yapılacak. Ancak 360 vekil bulunamaması halinde de bazı formüller masada. Buna göre Cumhurbaşkanı'nın kanunla düzenlenen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarmayacağı, Meclis'in denetim yetkisini arttırılacağı, bakanların sık sık Meclis'e gidip milletvekillerine bilgi vermesini taahhüt edebileceği belirtiliyor.
MERKEZ BANKASI BAŞKANI GÖREVDEN ALINMAYACAK
Muhalefet oylarıyla seçilen Cumhurbaşkanının ayrıca, Merkez Bankası’nın bağımsızlığı konusunda garanti verebileceği, başkan olarak atadığı ismi ne olursa olsun görev süresi bitmeden görevden almayacağı, üniversiteye atanacak rektörün mutlaka o üniversite kadrosundan olması, dekan olarak atanacak ismin başına geleceği fakülteye ilişkin mutlaka mesleki deneyim ve uzmanlığa sahip olma zorunluluğu aranacağı şeklinde taahhütlerde bulunabileceği kaydediliyor.
ADALET BAKANI VE YARDIMCISI HSK'DA ÇEKİMSER OY KULLANACAK
360 vekilin bulunamaması halinde muhalefet oylarıyla seçilen cumhurbaşkanının bulunacağı taahhütlere bunlarla sınırlı değil. Ayrıca, Hakimler Savcılar Kurulu'nda oy hakkı bulunan Adalet Bakanı ve yardımcısının çekimser oy kullanacağı, Meclis'ten gelen hiçbir kanunu geri göndermeme noktasında taahhütte bulunabileceği belirtiliyor.
Tüm bu başlıkları ve geçiş sürecinde izlenecek yol haritasını 6 partinin kurmaylarından oluşacak olan komisyon belirleyecek.
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