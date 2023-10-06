Amasya'da 6 kişinin öldüğü kazada sürücü tutuklandı
Amasya'nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesiyle 4'ü üniversite öğrencisi 6 kişinin hayatını kaybettiği; 35 kişiyle birlikte kendisinin de yaralandığı kazada sürücü Kemal Öz, tedavisinin ardından tutuklandı
Amasya'nın Merzifon ilçesi Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yakınlarında 30 Eylül'de meydana gelen kazada, İzmir'den Tokat'ın Erbaa ilçesine doğru gitmekte olan Erova Turizm firmasına ait Kemal Öz yönetimindeki yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada Hilal Çelebi (18), Melisa Kor (19), Edanur Çelik (20), Semanur Tahtakılıç (22), Durmuş Uysal (45) ve Urguç Karadayı (51) hayatını kaybetti, 35 kişi de yaralandı. Yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kazada yaralanan sürücü Kemal Öz, kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Öz jandarmadaki işlemleri tamamlanarak adliye sevk edildi. Öz, çıkarıldığı hakimlikçe "Birden fazla kişinin yaralanmasına ve ölümüne sebebiyet vermek" suçundan tutuklandı.