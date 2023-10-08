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        Haberler Gündem 3. Sayfa Gaziantep'te 6 kişinin öldüğü faciada şoför tutuklandı - Güncel haberler

        Gaziantep 6 kişinin öldüğü faciada tutuklama! Şoförün ifadesi ortaya çıktı

        Gaziantep'te, freninin boşalmasıyla ışıklarda bekleyen 2 otomobil ile 1 kamyona çarparak 6 kişinin ölümüne 15 kişinin de yaralanmasına yol açan kamyon şoförü, tutuklandı. Şoförün jandarmadaki ifadesi de ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 14:05 Güncelleme: 08.10.2023 - 14:10
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        6 kişinin öldüğü faciada şoför tutuklandı
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        Gaziantep'te, geçen cuma akşam saatlerinde, Nurdağı ilçesine bağlı Sakçagözü Mahallesi yakınlarında Tahsin Ergin yönetimindeki kamyon, freninin boşalmasıyla kontrolden çıkarak bir otomobile çarpıp devrildikten sonra sürüklenerek bir başka otomobil ve Suriyelilerin bulunduğu minibüse çarptı.

        Kazada minibüste bulunan ve deprem nedeniyle gittikleri Nizip ilçesinden yeniden İslahiye ilçesine döndükleri öğrenilen Fikret Raşit (56) ile kızları Ela (25), Beyen (24), Feride (17), torunu Ahmed Alluş (2) ile akrabaları Hüseyin Abdo (24) yaşamını yitirdi, aralarında kamyon şoförü Tahsin Ergin'in de bulunduğu 16 kişi yaralandı.

        TEDAVİSİNİN ARDINDAN GÖZALTINA ALINDI

        Kazada yaralandıktan sonra Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan kamyon şoförü Tahsin Ergin, tedavisinin tamamlanmasının ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        "KAMYONUN ARIZASI VEYA SORUNU YOKTU"

        Jandarmadaki sorgusunda, Nurdağı yönüne gittiğini ve rampadan indiği sırada freninin boşaldığını ve bir anda kamyonun kontrolünü kaybettiğini belirten Ergin, "Kamyonun herhangi bir arızası veya sorunu yoktu. Bir anda ne olduğunu anlamadım. Rampadan indiğim sırada fren boşaldı ve kamyon kontrolümden çıktı. Ben korna çalarak araçları uyarıp kamyonun yönünü değiştirmeye çalıştım ama başaramadım. Bir arabaya çarparak devrildim, gerisini hatırlamıyorum. Kazada 6 kişinin öldüğünü öğrenince kahroldum. Asla böyle bir kazaya sebebiyet vermek istemezdim, çok pişmanım" dedi.

        NÖBETÇİ HAKİMLİKÇE TUTUKLANDI

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ergin, nöbetçi hakimlikçe 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan tutuklandı.

        Öte yandan kazaya ilişkin savcılık soruşturmasının ise sürdüğü belirtildi.

        Gaziantep'te kamyon faciası!
        Gaziantep'te kamyon faciası! Haberi Görüntüle
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