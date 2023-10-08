Gaziantep'te, geçen cuma akşam saatlerinde, Nurdağı ilçesine bağlı Sakçagözü Mahallesi yakınlarında Tahsin Ergin yönetimindeki kamyon, freninin boşalmasıyla kontrolden çıkarak bir otomobile çarpıp devrildikten sonra sürüklenerek bir başka otomobil ve Suriyelilerin bulunduğu minibüse çarptı.

Kazada minibüste bulunan ve deprem nedeniyle gittikleri Nizip ilçesinden yeniden İslahiye ilçesine döndükleri öğrenilen Fikret Raşit (56) ile kızları Ela (25), Beyen (24), Feride (17), torunu Ahmed Alluş (2) ile akrabaları Hüseyin Abdo (24) yaşamını yitirdi, aralarında kamyon şoförü Tahsin Ergin'in de bulunduğu 16 kişi yaralandı.

"KAMYONUN ARIZASI VEYA SORUNU YOKTU"

Jandarmadaki sorgusunda, Nurdağı yönüne gittiğini ve rampadan indiği sırada freninin boşaldığını ve bir anda kamyonun kontrolünü kaybettiğini belirten Ergin, "Kamyonun herhangi bir arızası veya sorunu yoktu. Bir anda ne olduğunu anlamadım. Rampadan indiğim sırada fren boşaldı ve kamyon kontrolümden çıktı. Ben korna çalarak araçları uyarıp kamyonun yönünü değiştirmeye çalıştım ama başaramadım. Bir arabaya çarparak devrildim, gerisini hatırlamıyorum. Kazada 6 kişinin öldüğünü öğrenince kahroldum. Asla böyle bir kazaya sebebiyet vermek istemezdim, çok pişmanım" dedi.