İzmit İlçe Hıfzıssıhha Kurulu´nun kararıyla, İzmit Malta Mahallesi Dünya Bankası Kalıcı Konutlar 28. Adada bulunan bir blok karantinaya alındı. 12 dairede 26 kişinin yaşadığı öğrenilirken, koronavirüs testi pozitif çıkan 6 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Binanın girişine İzmit Kaymakamlığı tarafından, "Bu apartman Umumi Hıfzıssıhha Kanunu´nun 27 ve 72. Maddeleri gereğince 14 gün süreyle karantinaya alınmıştır" yazılı afiş asıldı. Karantina süresince blokta yaşayanların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek görevlileri tarafından karşılanacak.