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        Haberler Gündem 3. Sayfa 6 kedi yavrusunu vahşice öldürdüler!

        6 kedi yavrusunu vahşice öldürdüler!

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde 6 kedi yavrusunun başı kesilerek öldürülmesiyle ilgili fail ya da faillerin yakalanması için çalışma başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 01:08 Güncelleme: 23.03.2024 - 01:08
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        6 kedi yavrusunu vahşice öldürdüler!
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        Bursa'da Ertuğrulgazi Mahallesi Ulupınar Sokakta bir sitedeki apartmanın merdiven boşluklarında 6 kedi yavrusu başları kesilerek öldürülmüş, anne kedi ise kuyruğu kesilmiş halde bulundu.

        Kedileri görenlerin ihbarı üzerine bu adrese polis ekipleri sevk edildi.

        Olay yerinde yapılan incelemenin ardından polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Fotoğraf: İHA

        Sitede yaşayanlar sitenin girişinde toplanıp olayı protesto etti.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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