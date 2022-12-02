6 katlı binada panik! Tahliye edildiler

DHA

Bursa'da, yoğun doğal gaz kokusu nedeniyle 6 katlı binada oturanlar tahliye edildi. İtfaiye ekipleri kokunun geldiği 4'üncü kattaki daireye, merdivenli araçla ulaşıp camı kırarak içeri girdi. DHA'nın haberine göre olay, saat 15.00 sıralarında meydana geldi. 6 katlı binada oturanların yoğun doğal gaz kokusu ihbarıyla, bölgeye Bursagaz, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, doğal gaz ve elektriği kesip, binada yaşayanları tahliye etti. Ekipler, kokunun 4'üncü kattaki daireden geldiğini belirledi. Merdivenli itfaiye aracıyla ulaştıkları dairenin camını kırıp içeri giren ekipler, kimsenin olmadığını tespit etti. Binada oturanların evlerine girişlerine izin verilmezken, doğal gaz kokusunun kaynağının tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

"KORKTUK, PATLAMA OLABİLİRDİ" Binada oturan Ceyda Yılmaz, doğalgaz kokusunu fark edip ekiplere ihbarda bulunduğunu belirterek, "Ben temizlik yapıyordum. Evin içinde bir koku olduğunu fark ettim. Kapıyı açıp dışarı çıktığımda daha yoğun bir koku aldım. Sonra hemen doğal gaz ekiplerini aradım. 10 dakikada ekipler geldi. Sonra ölçüm yaptılar. Ben o sırada dışarıya çıktım. Daire 12'den kokunun geldiğini tespit ettiler. Sonra hepimiz binadan çıktık. Ambulanslar ve itfaiye ekipleri de geldi. Korktuk. Çünkü patlama olabilirdi" dedi.