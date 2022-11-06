Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

6 Kasım Maraton Avrasya Tüneli kapalı mı, neden kapalı? Avrasya Tüneli ne zaman, saat kaçta açılacak?

Dünyada kıtalar arası koşulan tek maratonu olma özelliğine sahip olan İstanbul Maratonu bugün koşuluyor. Bu yıl 44. kez gerçekleştirilecek olan İstanbul Maratonu için birçok yol trafiğe kapatıldı. Bu etkinlik esnasında Avrasya Tüneli trafiğe kapatıldı.

Giriş: 06.11.2022 - 12:14 | Güncelleme: ABONE OL

  • İstanbul Büyükşehir Belediyesi organizasyonu kapsamında 44'üncüsü gerçekleştirilen İstanbul Maratonu bugün başladı. N Kolay İstanbul Maratonu nedeniyle İstanbul'da köprü ve otoyollar trafiğe bir süre kapatılacak. Maraton parkur güzergahları ve bu güzergahlara çıkan tüm yollarda saat 03.00 itibarıyla araç trafiği durduruldu. Etkinlik sonuna kadar bu yollar kapalı olacak. Araçlarıyla tünelden geçmek isteyen sürücüler ise 6 Kasım'da "Avrasya Tüneli ne zaman, saat kaçta açılacak?" araştırmalarına hız verdi. İşte Avrasya Tüneli açılış ve kapanış saatleri...

  • AVRASYA TÜNELİ AÇIK MI, NEDEN KAPALI?

    Avrasya Tüneli, bakım çalışması nedeniyle bu gece saat 00.01 ila 05.00 arasında trafiğe kapalı tutulacak.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulamasında da yer alan duyuruya göre, tünelde bu gece planlı bakım çalışması yapılacak.

    Tüneli bu kapsamda 00.01-05.00 saatlerinde trafiğe kapalı tutulacak.

     

  • MARATONDA OTOYOLLAR VE KÖPRÜLER TRAFİĞE KAPATILDI

    N Kolay 44. İstanbul Maratonu için parkur ve bağlantı yolları araç trafiğine kapatılacak.

    Organizasyon için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat 03.00'te, parkur üzerindeki tüm yollar ise 06.00'dan itibaren araç trafiğine kapalı olacak.

  • 6 KASIM PAZAR 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ AÇIK MI, KAPALI MI?

    Maraton Asya kıtasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişlerinde başlayacak. N Kolay İstanbul Maratonu nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü araç geçişlerine kapalı olacak.

    Maraton parkur güzergahları ve bu güzergahlara çıkan tüm yollarda saat 03.00 itibarıyla araç trafiği durduruldu. Güzergah kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne de araç girişi kesildi.

    Polis ekipleri 15 Temmuz Köprüsüne çıkan yolları çekicilerle kapatırken, çift yönlü kapanan yolu kullanmak isteyen sürücüler alternatif yollara yönlendirildi.

  • İSTANBUL MARATONU NEDENİYLE HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPANACAK?

    A BÖLGE SORUMLULUK ALANI KAPANACAK YOLLAR

    Kapama Saati: 06:00

    Ragıp Gümüşpala Caddesi,

    Galata Köprüsü (İki yönlü trafiğe kapatılacaktır.),

    Reşadiye Caddesi (Sirkeci Sahil yolu),

    Ankara Caddesi,

    Arabalı Vapur girişleri,

    Gülhane Parkı sahil alt ve üst girişler ile Gülhane parkı içi yolu

    Alayköşkü Caddesi

    Ayasofya Meydan

    Alemdar Caddesi

    At Meydanı Caddesi

    Divanyolu Caddesi,

    Cankurtaran (Ahırkapı Caddesi ve Ahırkapı İskele Sokaktan Sahil istikametine dönüş yapılmayacak),

    Çatladıkapı (Aksakal Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesinden Sahil istikametine dönüş yapılmayacak),

    Kumkapı (Kumluk Sokak, Segah sokak ve Işıl sokak dan Sahil yoluna çıkış yapılmayacak),

    Kumkapı ve Balıkçılar Çarşısı çıkışlar,

    Gazi Mustafa Kemal Mudurnu varyant dönüşlerden itibaren sahil istikametine kapatılacak

    Namık Kemal Caddesi (Küçüklanga caddesinden itibaren kapatılacak)

    Langa Bostan sokak,

    Sahil Kennedy Caddesi (Sirkeci – Bakırköy arası),

    Genç Osman Caddesi Gazdallar kavşaktan Sahil istikametine kapatılacak

    Demirhane Caddesi Kennedy Caddesi istikametine dönüşler kapatılacak

    Beşkardeşler sokak, Beşkardeşler 4. Sokak ile fişekhaneden sahil Kennedy caddesi isitkametine kapatılacak,

    Taşhan caddesi istikametinden Kennedy Caddesi istikametine kapatılacak

    Bakırköy Mor Menekşe Sokak, Ebuziya Caddesi, Banyolar sokak, Halit Ziya Uşaklıgil Cadde ve Sokaklardan Sahil Kennedy caddesine girişler kapatılacak,

    Ataköy 1 Kısım ve Ataköy 9. Kısım kavşaktan Sahil Kennedy Caddesine tüm Çıkışlar kapatılacak

    Yeşilyurt İstasyon caddesinden Rauf Orbay Caddesine girişler kapatılacak

    Yeşilköy Feneri Cadde ile Yeni Havalimanı caddelerinden Rauf Orbay Caddesinie girişler kapatılacak

    Rauf Orbay Caddesi (Havuzlu Kavşaktan İtibaren Kapanacak),

    Atatürk havalimanı caddesinden ( Havuzlu Kavşak) Sirkeci istikameti kapatılacak,

    Yeşilyurt istasyon caddesinden ( havuzlu kavşak )Sirkeci istikameti kapatılacak,

    Avrasya tüneli çift yönlü olarak kapatılacak,

    Ragıp Gümüşpala Caddesi, Reşadiye Caddesi, Kennedy Caddesi, Rauf Orbay Caddesi ve Bu Caddelere çıkan tüm yollar Atatürk Bulvarı Eminönü Ayrımlarından Havuzlu kavşak'a kadar Sahil hattı boyunca çift yönlü kapatılacaktır.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.