B BÖLGE SORUMLULUK ALANI ALTERNATİF YOLLAR
Sarıyer İstikametinden Gelenler Zincirlikuyu D-100 Kuzey İstikamete Yönlendirilecek,
Balmumcu Kavşak Kapama Noktasına Gelen Akım Sarıyer İstikametine Yönlendirilecek,
Sarıyer İstikametinden Gelen Akım Merkez Komutanlığı Işıklardan Ters İstikamete Tekrar Balmumcuya ya da Palangalar Caddesinde Yönlendirilecek,
Ortaköy İstikametinden Beşiktaş Meydana Gelen Akım Eski Yıldız Caddesini Takiben Barbaros Bulvarı Sarıyer İstikametine Yönlendirilecek,
Bomonti Tünel İstikametinden Dolmabahçe'ye Gelen Akım İstaç Arkasından Taksim Maçka İstikametine Yönlendirilecek
Stad Arkası Gazhane Caddesine Gelen Akım Süzer Plaza Gerisinden Asker Ocağı Caddesine Yönlendirilecek,
Mete Kavşağından Gelenler Bedri Karafakihoğlu Sokak İstikametine Gönderilmeyip Divan Kavşağına Yönlendirilecek,
Gümüşsuyu İnönü Caddesinden Gelen Akım Mke Önünden Tekrar Taksmi Meydan İstikametine Yönlendirilecek,
Akyol Sokaktan Gelen Akım Mebusan Yokuşuna Gönderilmeyip Bol Ahenk Sokak İstikametine ya da Tekrar Akyol Sokak İçerisine Yönlendirilecek,
Boğazkesen Caddesinden Gelen Akım Tophane İstikametine Gönderilmeyip Deftedar Yokuşuna Yönlendirilecek,
Unkapanı Köprüsünden Gelen Akım Tershane Caddesine Gönderilmeyip Tarlabaşı Bulvarına Yönlendirilecek,
Tarlabaşı Bulvarı Taksim İstikametinden Gelen Akım Tershane Caddesin Gönderilmeyip Unkapanı Köprü İstikametine Yönlendirilecek,
Şişhane Kavşaktan Bankalar Caddesine Akım Gönderilmeyip Okçu Musa Cadde İstikametine Yönlendirilecek,
Portakal Yokuşu ve Dereboyu Caddesinden gelen akım Muallim Naci Cad.- Kuruçeşme İstikametine Yönlendirilecek,
Palangalar Caddesi İstikametinden gelen akım Ortaköy Meydan İstikametine Yönlendirilecek,
Muvakkit Sokak üzerinden gelen akım Ortaköy Meydan İstikametine Yönlendirilecektir.
ÇEVRE YOLLARI SORUMLULUK ALANI KAPANACAK ve ALTERNATİF YOLLAR
Kapama Saati: 03:00 ( 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne Çıkan Yollar )
Güney Zincirlikuyu ayrımı (Güney O-1 karayolundan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelen akım tamamen kesilerek Büyükdere–Balmumcu/Leventsarıyer ayrımına yönlendirilecektir)
Kuzey Uzunçayır rampa kapama noktası (Akım Sabiha Gökçen ayrımlarından Çamlıca bağlantı yoluna verilecektir)
Kuzey Ünalan Ataşehir Sabiha Gökçen ayrımları kapama noktası (Çamlıca gişelerden gelen akım Ünalan Ataşehir Çamlıca istikametine verilecek)
C BÖLGE SORUMLULUK ALANI KAPANACAK YOLLAR
Kapama Saati: 03:00 (15 Temmuz Şehitler Köprüsüne Çıkan Yollar)
Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü Üzerinden D 100 Kuzey Katılım,
Mahiriz Caddesi Altunizade Köprü Üzeri D 100 Kuzey Yola Katılım,
Beylerbeyi Abdullahağa Cadddesinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Kuzeye Katılım,
Tophanelioğlu Caddesi D-100 Kuzeye Katılım, Tünel Girişi,
Batı Ataşehir Kızıl Begonya Sokaktan Kuzey Çevreyolu Rıdvan Dedeoğlu Viyadüğü İstikametine Katılım Kapatılacaktır.
Kapama Saati: 06:00
Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü Üzerinden D 100 Güney Yola Katılım,
Kuşbakışı Caddesi Petrol-İş önünden D-100 Karayolu Güney Katılım,
Şile Yolu Libadiye Kavşak ile Kısıklı Caddesi Arası trafiğe kapatılacak,
Avrasya Tüneli D-100 Kuzey Yol Girişleri,
Gümüşyolu Caddesi Baba Nakkaş Sokak kesişiminden itibaren Beylerbeyi istikametine her iki yönde akım verilmeyecek,
Yalıboyu Caddesi Beylerbeyi Çamlıca Caddesi kesişiminden itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine her iki yönde akım verilmeyecek,
Abdullahağa Caddesi Kuzguncuk Caddesi kesişimi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü önünden Beylerbeyi istikametine her iki yönde akım verilmeyecektir.
C BÖLGE SORUMLULUK ALANI ALTERNATİF GÜZARGAHLAR
Nuhkuyusu Caddesi,
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü,
Yavuz Sultan Selim Köprüsü,
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