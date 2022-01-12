6. İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali başvurularına ilgi

Dünyanın en büyük ve kapsamlı çocuk ve gençlik sanat organizasyonu olan ve bu yıl altıncısı düzenlenen Uluslararası İstanbul çocuk ve Gençlik Sanat Bienali’ne başvurularda yoğun ilgi yaşanıyor.

İlgi ve gelen talepler doğrultusunda bianelde yer alacak projeler için başvuru süreleri uzatıldı. 6. İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali’nde görsel sanatlar projeleri için son başvuru tarihi 20 Ocak 2022, müzik, sahne sanatları ve performansları ile ilgili projeler için son başvuru tarihi 27 Şubat 2022 olarak belirlendi.

Palet Kültür Sanat ve Eğitim Derneği tarafından organize edilen bienale, fikir aşamasındaki proje ve çalışmalarla www.cocukgenclikbienal.org adresi üzerinden online başvuru yapılabiliyor.

‘BULUŞMA NOKTASI’ KONSEPTİ

20 Nisan-22 Mayıs 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek 6. İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali’nin bu yılki konsepti ‘buluşma noktası’ olarak belirlendi. Bienalin küratörü akademisyen sanat tarihçisi Fırat Arapoğlu ile birlikte bu yıl ilk kez bir çocuk küratör uygulamasına gidilerek 5. sınıfta öğrenim gören Sinan Ersen küratör olarak belirlendi.

Binlerce sanat projesini olan alanında uzman sanatçı ve eğitimcilerden; Ahval Ateş, Alev Cınbarcı, Delal Kazıcı, Esra Çelikkanat, Gül Çetin, Gözde Tito, Nur Bardakçı, Oya Mete Yener, Özgür Yener, Seçkin Uçar oluşan Bienal Jürisi değerlendirecek. Güzel Sanatlar Liseleri’nden gelecek olan tüm projeleri ise, diğer tüm bienallerde olduğu gibi Kader Akçay değerlendiriyor olacak.

4-18 yaş aralığındaki çocuk ve gençlerin çağdaş sanatın içinde yer almaları, oluşturdukları özgün sanatsal üretimlerini, kamusal mekanlarda izleyici ile buluşturmaları için oluşturulan uluslararası bir sanat eğitim organizasyonu olan İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali, dünyada ve Türkiye’de bir ilk olarak 2010 yılından bugüne kadar her iki yılda yapılıyor.

200 ATÖLYE SÖYLEŞİ VE ETKİNLİK

Bienal 2022 Programı kapsamında, İsmail Acar, Devrim Erbil, Tülün Onat, Özgür Bolat, Güven Kıraç, Ahmet Ümit gibi daha pek çok alanında uzman sanatçı, akademisyen ve eğitimci ile farklı tür ve içeriğe sahip 200 yakın atölye söyleşi ve etkinliğin yapılması planlanmaktadır.

Bienal, plastik sanatlar disiplinleri olan resim, heykel, seramik, fotoğraf, ﬁlm, video art ve yeni medya çalışmalarının güncel uygulama ve düzenlemeleriyle; sanatçı sunumu, performans, video gösterimi, atölye çalışmaları, panel, söyleşi, edebiyatçı buluşması ve konser gibi etkinlikleri kapsıyor. Bunların yanında öğretmen eğitimleri, atölyeler, söyleşiler ve diğer etkinliklerle sanat eğitiminin kalitesinin artırılması; kültürler arası etkin bir iletişim platformu yaratılarak, ortak bir dilde buluşulması; genç sanatçıların ve kültür endüstrisinin önemli aktörlerinin yetiştirilmesine katkıda bulunulması; uzun vadede de kültür sanat üretici ve takipçilerinin yaratılması Bienal’in hedefleri arasında yer alıyor.

KURUMLARDAN DESTEK

Palet Kültür Sanat ve Eğitim Derneği tarafından organize edilen Bienal bu güne kadar; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, ENKA Vakfı, AÇEV, TOG, Akbank Sanat, İsveç Konsolosluğu, Hollanda Konsolosluğu, SALT Galata, Bilgi Üniversitesi, Kültür Kenti Vakfı, İstanbul Rotary Kulübü Derneği, Türk Kızılayı, Pera Müzesi, TEMA, WWF, Kişisel Dönüşüm Akademisi, Tuzla Belediyesi, Beyoğlu Belediyesi, Beşiktaş Belediyesi gibi 40 üzerinde STK yerel yönetim ve kamu kurumunun işbirliği ve destekleri ile düzenlenmiştir.