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        Haberler Gündem Güncel 6 işçi azot gazından zehirlendi

        6 işçi azot gazından zehirlendi

        Çorum'da bir fabrikada kazan temizliği yaparken azot gazından zehirlenen 6 işçi hastaneye kaldırıldı. İşçilerden birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 17:44 Güncelleme: 16.04.2024 - 17:44
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        6 işçi azot gazından zehirlendi
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        Çorum'da Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kazan üretim fabrikasında temizlik için bir kazana giren Mehmet Ö. (42), Ali K. (53), Arslan K. (54), Ali T. (30), Oğuzhan K. (45) ve Ümit Ç. (35) baygınlık geçirdi.

        Durumu fark eden diğer çalışanların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ile çok sayıda ambulans sevk edildi.

        BİR İŞÇİNİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

        Azot gazından zehirlendiği belirlenen 6 işçi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı.

        İşçilerden Mehmet Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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        #çorum
        #zehirlenme
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