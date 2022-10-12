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Batman merkezli 6 ilde uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı

Batman merkezli 6 ilde, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 25 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında ayrıca şüphelilerden kullanmak amacıyla uyuşturucu satın alan 35 kişi hakkında adli işlem yapıldı

12.10.2022 - 19:06 | Güncelleme: ABONE OL
6 ilde uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı
6 ilde uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı
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DHA

Batman merkezli 6 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 25 kişi gözaltına alındı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "torbacılık" yöntemi ile uyuşturucu ticareti yaparak toplum sağlığına ve toplumsal huzura zarar veren ve bu yolla haksız kazanç elde edenlere yönelik çalışma yapıldı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

"Kökünü Kurutma Operasyonu-1" kapsamında tespit edilen şüphelilere Batman merkezli Van, Hakkari, Bitlis, Aydın ve Diyarbakır'da operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda 25 şüpheli, gözaltına alındı.

UYUŞTURUCU VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda ise 4 kilo 406 gram metamfetamin, 436 gram esrar ile çeşitli miktarda uyuşturucu, 1 ruhsatsız tabanca, 25 fişek, 1 ruhsatsız av tüfeği, 5 kartuş, 1 hassas terazi ve 1 elek ele geçirildi.

UYUŞTURUCU SATIN ALANLARA DA ADLİ İŞLEM

Operasyon kapsamında ayrıca şüphelilerden kullanmak amacıyla uyuşturucu satın alan 35 kişi hakkında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak'tan adli işlem yapıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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