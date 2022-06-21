6 ilde dolandırıcılık operasyonu

Samsun merkezli dolandırıcılık soruşturması kapsamında 59 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "Örgüt faaliyeti çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik" suçlarından 59 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

Şüphelilerin sahte evrak düzenlenerek, emeklilik hak etmeyenleri emekli yaptıkları da ileri sürüldü.