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        Haberler Gündem Güncel 6 ilde 446 yerleşim yerine kar engeli | Son dakika haberleri

        6 ilde 446 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Van, Bitlis, Muş, Erzurum, Iğdır ve Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 446 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kardan kapanan yolların açılması için çalışma başlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 12:02 Güncelleme: 20.01.2025 - 12:02
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        6 ilde 446 yerleşim yerine kar engeli
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        6 ilde olumsuz hava koşulları nedeniyle 446 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

        Van, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 293 yerleşim biriminin yolu kapandı.

        Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 27 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.

        Kurtkan, vatandaşların sıkıntı yaşamaması için kardan kapanan köy yollarını kısa sürede ulaşıma açacaklarını belirtti. Kar yağışının ardından beyaza bürünen kentte, soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.

        Erzurum, Iğdır ve Ardahan'da da olumsuz hava koşulları nedeniyle 153 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

        Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle kırsaldaki 83 mahalleye ulaşım sağlanamıyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolları açmak için karla mücadele çalışması yürütüyor.

        Ardahan'da 68, Iğdır'da ise 2 köy yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapalı bulunuyor. İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarında karla mücadele çalışması başlattı.

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