Süper On Numara çekilişi sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından her gün çekilişi yapılan Süper On Numara'da 10 bilen 1 kişi 46.359,04 TL'lik ikramiyenin sahibi oldu.

SÜPER ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 6 HAZİRAN 2020:

2-9-19-21-244-25-27-28-31-37-38-39-43-49-50-51-59-60-61-65-73-79

Süper On Numara oyununun 6. hafta çekilişinde 10 bilen 1 kişi, 46 bin 359 lira 4 kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bugünkü çekilişinde kazandıran numaralar 2, 9, 19, 21, 24, 25, 27, 28, 31, 37, 38, 39, 43, 49, 50, 51, 59, 60, 61, 65, 73 ve 79 olarak belirlendi.

Çekilişte 9 bilen 11 kişi 2 bin 809 lira 63'er kuruş, 8 bilen 161 kişi 191 lira 96'şar kuruş, 7 bilen bin 712 kişi 25 lira 57'şer kuruş, 6 bilen 10 bin 755 kişi 4 lira 30'ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 17 bin 936 kişi 3 lira 30'ar kuruş ikramiye alacak.

ON NUMARA NEDİR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.