2021-2022 Süper Lig sezonunda heyecan 6. haftada da nefesleri kesiyor. İşte bugün oynanan maçlar sonrası merakla beklenen Süper Lig'de haftanın panaroması...



SÜPER LİG 6. HAFTA FİKSTÜRÜ

21 EYLÜL SALI

Fatih Karagümrük 0-0 Antalyaspor

Çaykur Rizespor 1-2 Altay

Yeni Malatyaspor 0-1 Sivasspor

Beşiktaş 3-3 Adana Demirspor

22 EYLÜL ÇARŞAMBA

Gaziantep FK 1-0 Başakşehir FK

Göztepe 0-2 Hatayspor

Kayserispor 3-0 Galatasaray

23 EYLÜL PERŞEMBE

Konyaspor 2-2 Trabzonspor

Alanyaspor 2-0 Kasımpaşa

Fenerbahçe 2-1 Giresunspor

SÜPER LİG 6. HAFTA PUAN DURUMU

SÜPER LİG 7. HAFTA FİKSTÜRÜ



24 EYLÜL CUMA

20:00 ALTAY - BEŞİKTAŞ

25 EYLÜL CUMARTESİ

25.09.2021 13:30 SİVASSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK

25.09.2021 16:00 ANTALYASPOR - ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR

25.09.2021 19:00 ADANA DEMİRSPOR A.Ş. - GAZİANTEP FK

26 EYLÜL PAZAR



13:30 GİRESUNSPOR - KAYSERİSPOR

16:00 BAŞAKŞEHİR FK - ÇAYKUR RİZESPOR

16:00 HATAYSPOR - FENERBAHÇE

19:00 GALATASARAY A.Ş. - GÖZTEPE

27 EYLÜL PAZARTESİ

20:00 KASIMPAŞA - KONYASPOR

20:00 TRABZONSPOR - ALANYASPOR