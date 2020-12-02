6 gündür kayıp, cinayet şüphesi!

Isparta'da geçen cuma akşamından bu yana kayıp olan Mustafa Özbay'ın (57) bulunması için jandarma ve AFAD ekiplerinin başlattığı arama-kurtarma çalışması sürüyor.
Merkeze bağlı Deregümü köyünde yalnız yaşayan Mustafa Özbay, 27 Kasım Cuma akşamı kayboldu. Kaybolduğu akşam yakın arkadaşı Mehmet Aldemir'in evinde alkol aldığı öne sürülen 3 çocuk babası için ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Hemen harekete geçen Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Özbay'ın cep telefonu ile sürekli kullandığı battaniyenin evinde olmadığını tespit etti. Mehmet Aldemir ise evinde birlikte evde alkol aldığı Özbay'ın daha sonra kendi evine gittiğini söyledi.
DRONE VE EĞİTİMLİ KÖPEK DESTEKLİ ARAMA
Battaniyenin olmamasından yola çıkılarak öldürülüp, cesedinin battaniyeye sarılıp başka bir yere götürüldüğü ihtimali üzerinde durulan Özbay için jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Isparta Valiliği Afet ve Acil Durum ekipleri ve köylülerden oluşan 100 kişi arama başlattı. Köyün çevresi ile seralar ve Isparta Belediyesi Hayvan Barınağı'nın bulunduğu bölgedeki ormanlık arazi didik didik arandı. Drone ve eğitimli köpeklerin de kullanıldığı aramada henüz bir ize rastlanmadı.
OĞLU: EN SON CUMA ÖĞLEN GÖRÜŞTÜK
Mustafa Özbay'ın oğlu Hüseyin Özbay, "Babamla en son cuma öğle saatlerinde görüştük. Babaannem ameliyat olacaktı o konu üzerinde konuştuk. Ondan sonra bir daha görüşmedik. Cuma gününden bu yana babamdan haber alamıyoruz" dedi. Mustafa Özbay'ın köyde kendi halinde tek başına yaşayan biri olduğunu ve kimseyle husumetinin bulunmadığını anlatan köylüler de, "Başına kötü bir şey gelmese çocuklarını arardı" dediler.
Kayıp Mustafa Özbay'ı arama çalışmalarının süreceği bildirildi.
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