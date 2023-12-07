6 gündür haber yok!

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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki evinden "Hastaneye gidiyorum" diyerek ayrılan Güldane Taşhan'dan (37), o tarihten bu yana haber alınamıyor. Polise kayıp müracaatında bulunan yakınları, genç kadının hayatından endişe ediyor.

"MERSİN'E GİTTİĞİNİ ÖĞRENDİK"

Taşhan'ın ağabeyi Fahri Taşhan, 1 Aralık'ta "Hastaneye gidiyorum" diyerek evden ayrılan kız kardeşinden haber alamamaları üzerine Kahramanmaraş Otogarı'ndaki bir firmadan bilet alarak otobüsle Mersin'e gittiğini öğrendiklerini belirterek, "Cep telefonu kapalı. Otobüs firmasıyla yaptığımız görüşmede, Mersin Otogarı'nda otobüsten indiği yönünde bilgi aldık. Polis ekiplerine de bildirdik. Ancak 6 gündür kendisinden bir haber alamıyoruz" dedi.

"HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORUZ"

Mersin'de herhangi bir tanıdıklarının bulunmadığını, kız kardeşinin Mersin'e neden gitmiş olabileceğini bilmediğini de söyleyen Fahri Taşhan, "Evden ayrılması için hiçbir sebep yok. Neden böyle bir şey yaptı bilemiyoruz. Mersin'de otobüsten indiğini biliyoruz ama 6 gündür kendisinden hiçbir haber alamadık. Hayatından endişe duyuyoruz" şeklinde konuştu.