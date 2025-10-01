İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun üzerinden 102 yıl geçti. 6 Ekim’in yıl dönümü dolayısıyla kentte çeşitli etkinlikler düzenlenirken, vatandaşlar hem günün tatil olup olmadığını hem de toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet verip vermeyeceğini araştırıyor. "6 Ekim İstanbul’da metro, metrobüs, otobüs, Marmaray ücretsiz mi?" sorusu en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte ayrıntılar...