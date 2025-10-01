6 Ekim resmi tatil mi? 6 Ekim İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi?
Ekim ayının ilk haftasında kutlanan önemli tarihler arasında İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşu da yer alıyor. Bu yıl 6 Ekim'in 102. yıl dönümü anılırken, gündemde "6 Ekim resmi tatil mi?" ve "Toplu taşıma ücretsiz olacak mı?" soruları öne çıktı. İstanbullular, özellikle İETT, metro, metrobüs, otobüs ve Marmaray gibi ulaşım araçlarında uygulanacak tarifeyi merak ediyor. İşte detaylar...
- 1
İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun üzerinden 102 yıl geçti. 6 Ekim’in yıl dönümü dolayısıyla kentte çeşitli etkinlikler düzenlenirken, vatandaşlar hem günün tatil olup olmadığını hem de toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet verip vermeyeceğini araştırıyor. "6 Ekim İstanbul’da metro, metrobüs, otobüs, Marmaray ücretsiz mi?" sorusu en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte ayrıntılar...
- 2
6 EKİM RESMİ TATİL Mİ?
6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu resmi tatil olmuyor.
- 3
6 EKİM İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
6 Ekim Pazartesi günü İstanbul'da toplu taşıma hakkında açıklama yapılması durumunda haberimiz güncellenecektir.
-
- 4
6 EKİM HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
6 Ekim bu yıl Pazartesi gününe denk geliyor.