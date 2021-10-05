6 Ekim İstanbul'un kurtuluşu... Her yıl olduğu gibi bu yılda İstanbullular düşman işgalinin sona erdiği günü coşkuyla kutlayacaklar. Yarın tüm İETT araçları ücretsiz olacak. Peki, 6 Ekim resmi tatil mi? 6 Ekim'de İstanbul'da okullar kapalı mı? İşte merak edilip araştırılan sorunun cevabı...

6 EKİM TATİL Mİ?

6 Ekim 2021 resmi tatil değildir. Resmi tatil olmadığı için okullar da tatil değildir. Söz konusu konu hakkında daha önce yapılan açıklamada “6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu ile ilgili olarak okullarımızın tatil olup olmadığı hakkında tereddüde düşüldüğü görülmüştür. 6 Ekim İstanbul'un kurtuluşu ile ilgili planlanan törenler icra edilmekle birlikte aynı gün tüm okullarımız eğitim öğretime devam edecektir.” ifadeleri kullanılmıştı.