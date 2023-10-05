İSTANBUL'UN KURTULUŞU KUTLAMA MESAJLARI

Türk milleti; fetihten beri sahibi olduğu topraklara bir kez daha vatan mührünü vurmuş, bir kez daha bu nadide şehrin hâmîsi olduğunu bütün dünyaya göstermiştir. İstanbul’un işgalden kurtuluşunun 100. yılı kutlu olsun.