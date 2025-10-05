Habertürk
        6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu mesajları! 2025 En anlamlı, Türk bayraklı, Atatürk resimli İstanbul'un Kurtuluşu mesajları ve sözleri

        İstanbul'un Kurtuluşu mesajları ile sözleri

        Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının büyük mücadelesiyle düşman işgalinden kurtarılan İstanbul'un 102. kurtuluş yıl dönümü, kent genelinde düzenlenecek etkinliklerle kutlanacak. 6 Ekim 1923'ün gururu yeniden yaşanırken, vatandaşlar bu anlamlı günü sosyal medyada da bayraklı ve resimli mesajlarla anıyor. İşte İstanbul'un Kurtuluşu mesajları ile sözleri...

        Giriş: 05.10.2025 - 19:24 Güncelleme: 05.10.2025 - 19:24
        • 1

          6 Ekim 1923’te düşman işgalinden kurtarılan İstanbul, özgürlüğünün 102. yılında yine aynı coşkuyla anılıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının destansı zaferiyle kazanılan bu gurur gününde, kent genelinde etkinlikler düzenlenecek; sosyal medyada ise İstanbul’un kurtuluşuna özel bayraklı ve anlamlı mesajlar paylaşılacak. İşte 6 Ekim'e özel resimli mesajlar...

        • 2

          6 EKİM İSTANBUL'UN KURTULUŞU SÖZLERİ

          "İstanbul'un Kurtuluşu, bağımsızlığımızın en önemli simgelerinden biridir. Bu özel günü milletimizin birlik ve beraberliği ile kutluyoruz."

        • 3

          "İstanbul'un Kurtuluşu, milletimizin vatan sevgisinin en güzel örneğidir. Bu kutlu günü coşkuyla selamlıyoruz."

        • 4

          "İstanbul'un Kurtuluşu, milletimizin özgürlüğüne olan tutkusunun bir ifadesidir. Bu tarihi anı, birlik ve beraberlik içinde kutlayalım."

        • 5

          "İstanbul'un Kurtuluşu, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı bir dönemin simgesidir. Bu önemli günü minnetle anıyoruz."

        • 6

          "İstanbul'un Kurtuluşu, Türkiye'nin modernleşme ve gelişme yolunda attığı adımların başlangıcını simgeliyor. Geleceğe umutla bakıyoruz."

        • 7

          "İstanbul'un Kurtuluşu, bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin bir zaferidir. Bu günü milletimizin birlik ve beraberliğiyle kutluyoruz."

        • 8

          İstanbul iki deniz arasında bir inci parçasıdır. (Nedim) Bu inci parçası olan İstanbul’un işgalden kurtuluşunun 101. yılı kutlu olsun.

