6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu'nun 100. yıldönümü kutlanıyor. 6 Ekim, eesmi tatil olmasa da bu önemli günde bugün İstanbul'da toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, 6 Ekim'de otobüs, metrobüs, metro ve marmaray ücretsiz mi? İşte, 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu'nda toplu taşımaların ücret tarifesine dair güncel bilgiler...