6 DEAŞ şüphelisi Kayseri'de yakalandı

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen Irak uyruklu 6 şüpheliyi, belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakaladı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada bulunan dijital materyallere el konuldu. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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