6 çocuk annesi evinde ölü bulundu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yakınlarının kendisinden haber alamadığı 56 yaşındaki Türkan Yıldız, evinde kızı tarafından ölü bulundu.

Olay, Gebze'nin Barış Mahallesi 1836 Sokak üzerinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, 6 çocuk annesi Türkan Yıldız'ın (56), kızı Özlem Yıldız, annesinden haber alamayınca evine gitti. Defalarca çaldığı kapının açılmaması üzerine endişelenen Özlem Yıldız, üzerindeki yedek anahtarla eve girdi. Evin odalarını tek tek dolaşan Yıldız, banyoya girdiğinde annesinin kanlar içinde hareketsiz bir şekilde yattığını gördü.

Yıldız, hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Türkan Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yıldız'ın hayatını kaybettiğini öğrenen mahalleli sokağa döküldü. Ardından adrese olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin incelemelerinin ardından Yıldız'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morga kaldırıldı. Ekiplerin ilk incelemelerinin ardından Yıldız'ın, banyoda düşerek başını çamaşır makinesine çarpmasıyla birlikte hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.