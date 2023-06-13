6 bin yıllık Kültepe'de çıkarılan eserler, oyma müzede sergilenecek

"MÜZENİN İNŞASININ YAKLAŞIK YÜZDE 95'İ BİTTİ"

Müzenin, kentin turizmine katkı sağlayacağını belirten Senem, "Burası iki etaplı bir çalışma. İlk etabı kaba inşaatı. Biz kaba inşaatının son aşamalarındayız. Müzenin inşasının yaklaşık yüzde 95'i bitti. Bir ay içinde kaba inşaatı bitiririz, diye düşünüyoruz. Bunun dışında ince inşaatı ve teşhir, tanzim işleri var. Onu da 1 yıl içinde tamamlamayı düşünüyoruz. Kayseri sadece Kültepe'den ibaret değil. Birçok tarihi yapısı var. Birçok kültür eserleri var.