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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam 6 belediyenin SGK'ya borcu: 30 milyar liranın üzerinde - İş-Yaşam Haberleri

        6 belediyenin SGK'ya borcu: 30 milyar liranın üzerinde

        CHP'li İstanbul ve Ankara dahil 5 büyükşehir ve şişli belediyesine SGK prim borçları dolayısıyla başlatılan haciz işleminin yankıları sürüyor. Bu 6 belediyenin eylül ayı itibariyle borçları da netleşti. Buna göre 6 belediyeden en fazla borcu olan belediye 9 milyar 896 milyon lira ile İzmir Büyükşehir Belediyesi oldu

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 17.12.2024 - 15:14 Güncelleme: 17.12.2024 - 15:14
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        6 belediyenin SGK'ya borcu: 30 milyar liranın üzerinde
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        "Silkeleme polemiği"nin hemen ardından SGK harekete geçti. CHP’li Adana, Ankara, İstanbul, İzmir ve Mersin büyükşehir belediyeleri ile Şişli Belediyesi'ne haciz işlemi başlatıldı. Boçrların toplam tutarı 11,7 milyar lira. Haciz işlemi başlatılan belediyelerin SGK borçlarının toplamı 30 milyar liranın üzerinde.

        EN FAZLA BORCU OLAN İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

        Buna göre, Eylül ayı itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 6 milyar 457 milyon 957 bin lira, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 8 milyar 778 milyon 351 bin lira borcu bulunuyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 9 milyar 896 milyon 221 bin lira, Adana Büyükşehir Belediyesi’nin 4 milyar 398 milyon 99 bin lira, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin 2 milyar 90 milyon 809 bin lira, Şişli Belediyesi’nin ise 2 milyar 877 milyon 884 bin lira SGK'ya prim borcu var.

        ÖDEMELERİNİ İHLAL EDEN BELEDİYELER MERCEK ALTINDA

        Edinilen bilgiye göre, SGK borç yapılandırmasına gitmeyen veya ödemelerini ihlal eden tüm belediyelerin mercek altına alındı.

        Ayrıca bazı belediyelerin gayrimenkul ve araçlarına da haciz uygulanmasının değerlendirildiği öğrenildi.

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