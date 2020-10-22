6. Balkan Panorama Film Festivali "Sarı Şemsiye Ödülleri" ile son buldu

AA

Türk ve Balkan sinemasından yüzü aşkın yapımının sinemaseverlerle buluştuğu festival, Sarı Şemsiye Ödül Töreni'yle son buldu.

Uluslararası kısa ve uzun metraj, ulusal kısa ve uzun metraj olmak üzere 4 kategoride toplam 20 filmin yarıştığı festivalde Derviş Zaim, Rıza Akın ve Eyüp Boz'un jüri üyeliğini yaptığı Ulusal Uzun Metraj kategorisinde Abdurrahman Öner'in yönetmenliğini yaptığı 2018 yapımı "Aydede" filmi birinci oldu.

Mustafa Mustafic, Nerina Turkovic Kocjancic ve Atilla Klinçe'nin jüri üyesi olduğu yaptığı Uluslararası Uzun Metraj kategorisinde ise Attila Szász'in yönettiği Macaristan yapımı "Uzun Hikayeler" filmi ödül kazandı.

Ulusal Kısa Metraj kategorisinde Kasım Ördek'in yönettiği 2019 yapımı "Yağmur Olup Şehre Düşüyorum" filmi ile Uluslararası Kısa Metraj kategorisinde de Aleksandar Vujović’in yönettiği Karadağ yapımı "Gökkuşağı" filmleri Sarı Şemsiye ödülüne layık görüldü.

Balkan Panorama Film Festivali Kurucusu ve Direktörü Sali Saliji Sallini, yoğun bir festivali geride bıraktıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Yabancı konuklarla çok güzel etkileşimler oldu. Bu, ülkemiz için çok önemli bir şey, onlar bizim elçilerimiz olacak. Bu yıl Hollywood'a kadar ulaştık, ama durmak yok. Buca ve İzmir, Balkanlar'ın sinema merkezi olacak."

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç de festivalin kendilerini motive ettiğini, salgın son bulduğunda çok daha coşkulu festivaller gerçekleştireceklerini ifade etti.