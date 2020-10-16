6. Balkan Panorama Film Festivali başladı - İZMİR

Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nin bahçesinde düzelenen tören, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak gerçekleştirildi.Festivalin onur konuğu Hırvat sinema oyuncusu Rade Serbedzija etkinlikte yaptığı konuşmada, sinemayı çok sevdiğini söyledi.
Balkan Panorama Film Festivali'nin çok güzel bir organizasyon olduğunu belirten Serbedzija, "Burada sizlerle olduğum için çok mutluyum. Böyle güzel sanatçı ve yönetmenlerle tüm dünyaya kim olduğumuzu göstereceğiz. İzmir çok güzel bir şehir, böyle bir etkinliği düzenlediği için bir kez daha herkese teşekkür ederim." dedi.
Festivalin bir diğer onur konuğu sinema oyuncusu Müjde Ar ise gönderdiği görüntülü mesajda, Kovid-19 tedbirleriyle nedeniyle festivale katılamadığı 6. Balkan Panorama Film Festivali'nde yine çok önemli filmlerin sanatseverlerle buluşacağını söyledi.Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, 6. Balkan Panorama Film Festivali'nin Kovid-19 salgını gölgesinde geçmesine rağmen, yine önemli film festivalleri arasındaki yerini alacağını söyledi."
Balkanlar acının ve hüznün hiç yok olmadığı bir coğrafya. Sanatta acıyla hüzünle mutlulukla ortaya çıkan bir durum. Böyle bir festivali Buca'da düzenlediğimiz için mutluyuz." diyen Kılıç, Hırvat sinema oyuncusu Serbedzija'ye çiçek ve teşekkür plaketi verdi.
Festivalin koordinatörü Sali Saliji Sallini de yıllardır Buca'da düzenlenen Balkan Panorama Film Festivali sayesinde birçok Balkan filminin sanatseverlerle buluştuğunu, düzenledikleri festivalinin önümüzdeki yıllarda dünyanın önde gelen film festivalleri arasına gireceğine inandıklarını söyledi.
Festival kapsamında 14 Balkan ülkesinden 96 yabancı uzun metraj film, 453 yabancı kısa metraj film, 21 yerli uzun metraj ve 122 yerli kısa metraj filmin başvuruda bulunduğu yarışma için toplamda 691 filmin başvurusu alındı.Uzun süren değerlendirmelerin sonunda 100'ün üzerinde filmin festival kapsamında gösterimi yapılırken, uluslararası kısa ve uzun metraj, ulusal kısa ve uzun metraj olmak üzere 4 kategoride toplam 20 filmin yarışacağı belirtildi.
15-21 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek festivalin filmleri, Tarık Akan Gençlik Merkezi ve Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde izlenebilecek.6. Balkan Panorama Film Festivali'inde dereceye giren filmlere 21 Ekim'de düzenlenecek törenle "sarı şemsiye" ödülleri verilecek.
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