TÜİK enflasyon rakamlarını yarın açıklayacak! Tablo netleşiyor: Memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak?
TÜİK, yarın Haziran ayı enflasyonunu açıklayacak, ardından Ocak'tan bu yana oluşan enflasyon farkı da netleşecek. Şimdi milyonların gözü emekli ve memur maaş zammına döndü. Bir yandan TÜRK-İŞ açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. İşte, 6 aylık enflasyon farkı beklenirken yaşanan son gelişmeler...
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TÜİK, 3 Temmuz Çarşamba günü Haziran enflasyon rakamlarını açıklayacak. Haziran ayı enflasyonu ile beraber merakla beklenen 6 aylık enflasyon farkı da açıklanacak. Böylece, memur ve emekli maaş zammı da netleşecek. Tablonun netleşmesine az bir zaman kala, arka arkaya gelişmeler yaşanıyor. Haziran enflasyon beklenti anketi yayınlandı ve TÜRK-İŞ açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. İşte, şu ana kadar emekli ve memur maaş zammındaki tablo...
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HAZİRAN AYI ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ YAYINLANDI!
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak Haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Buna göre, ekonomistlerin Haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,28 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin Haziran ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 1,90, en yüksek yüzde 3,00 aralığında yer aldı.
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YILLIK ENFLASYONDA DÜŞÜŞ BEKLENİYOR
Ekonomistlerin Haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 75,45 olan yıllık enflasyonun yüzde 72,68'e ineceği öngörülüyor.
Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi Haziranda yüzde 42,61 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, Mayısta yüzde 3,37 artış kaydetmişti.
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MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARINA NE KADAR ZAM YAPILACAK?
Habertürk Yazarı Ahmet Kıvanç'ın 30 Haziran 2024 tarihli haberine göre emekli ve memur aylıklarındaki son durum netleşiyor.
SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları 6 ayda bir enflasyon oranında artırılıyor. Buna göre, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına temmuz ayında yaklaşık yüzde 25,5 – 26,5 arasında zam yapılması bekleniyor.
Memur maaşlarına ocak ayında yapılan yüzde 49,25 oranındaki zammın içinde yüzde 15 toplu sözleşme zammı da yer alıyor. Altı aylık enflasyon farkı yüzde 15 oranındaki toplu sözleşme zammına göre hesaplanacak ve çıkan sayı temmuz ayındaki yüzde 10 toplu sözleşme zammı oranında artırılacak. Buna göre, memur maaşlarına temmuz ayında yüzde 20 – 21 arasında zam yapılması bekleniyor.
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ZAM KÖK AYLIKLARA UYGULANACAK
Halen SSK ve BAĞ-KUR’lular ile 2008 sonrası memuriyete başlayanlar için en düşük emekli aylığı 10.000 TL’ye tamamlanarak ödeniyor. Temmuz ayında 6 aylık enflasyon farkı kadar yapılacak maaş zammı 10.000 TL’ye değil, herkesin çalışma yaşamında ödediği prime göre hesaplanan kök aylığına uygulanacak. Buna göre, kök aylığı 8.000 TL ve altında olanlar temmuz ayından sonra da 10.000 TL aylık almaya devam edecekler. Kök aylığı 8.000 TL’nin üzerinde olanlar ise 6 aylık enflasyon oranında zam uygulandıktan sonra belirlenen aylığı alacaklar. Örneğin, 6 aylık enflasyon yüzde 25,8 çıkarsa kök aylığı 8.500 TL olanlar temmuz ayından itibaren 10.693 TL, kök aylığı 9.000 TL olanlar 11.322 TL, kök aylığı 9.500 TL olanlar 11.951 TL, kök aylığı 10.000 TL olanlar ise 12.580 TL aylık alacaklar.
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AÇLIK SINIRI 18 BİNİ GEÇTİ
TÜRK-İŞ'in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek için her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın Haziran 2024 sonuçları açıklandı.
Araştırmaya göre, haziranda 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 18 bin 978 lira 77 kuruş oldu.
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YOKSULLUK SINIRI 61 BİN 820 LİRA
Gıda, giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 61 bin 820 lira 10 kuruş olarak hesaplandı.
Araştırmada, bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" aylık 24 bin 614 lira olarak belirlendi.
Ankara'da yaşayan 4 kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 0,05 gerçekleşti. Son 12 ay itibarıyla değişim oranı yüzde 82,96'yı buldu.