04 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çorum'un Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi üzerinde bulunan bir kıraathanenin müdavimlerinden, emekli öğretmen Zabit Yalçın, bir sokak köpeğini zaman zaman besleyerek sahiplendi.
İHA'nın haberine göre köpek Zabit Yalçın birlikte her gün kıraathaneye gelip gitmeye başladı. Sahibi kahvehanede dostlarıyla zaman geçirirken köpek ise dışarıda bekledi.
Yalçın ile birlikte her gün kahvehane ve ev arasında yol kat eden köpek,ü kıraathane müşterileri ve esnafların da sevgisini kazandı. Emekli öğretmen Yalçın, 6 ay önce hayatını kaybetti.
Sahibinin ölümünden habersiz olan köpek, 6 aydır kıraathaneye gitmesine rağmen Yalçın'a ulaşamadı. Hemen hemen her gün kahvehane önünde sahibinin çıkmasını bekleyen köpek, akşam olunca tek başına eve dönüyor. Esnaflar, köpeğin zaman zaman kahvehanenin kenarındaki duvara çıkıp camdan içeri baktığını belirtiyor.
Kıraathane çalışanlarından Hasan Canbolat, köpeğin sahibinin uzun zamandır kıraathanenin müşterisi olduğunu belirterek, “Sabah saatlerinde köpek sahibiyle birlikte gelir akşam saatlerinde giderdi. Sahibi kahvehaneden çıktığında adeta deli olurdu. Üzerine atlardı. Kendisini sevdirmek için yerde yuvarlanırdı” dedi.
Köpeğin sahibinin 6 ay önce vefat ettiğini hatırlatan Canbolat, “O günden bugüne kadar köpek sürekli gelip gidiyor. 3-4 saat kalıyor. Sahibi gelmeyince gidiyor. Biz de seviyoruz bu köpeği. Köpeği gördüğümüz zaman buruk bir sevinç yaşıyoruz. Sahibini de seviyorduk. Köpek bizi yalnız bırakmadı. Bu köpeği gördüğümüz zaman buruk bir sevinç yaşıyoruz. Yoldan geçenler de köpeği seviyor. Bizler de bakıyoruz” ifadelerini kullandı.
Turan Söylemez ise “Köpeğin sahibi emekli öğretmendi. 6 ay önce hayatını kaybetti. Her sabah onunla birlikte gelip gidiyordu. 6 aydır hala onu bekliyor. Çok akıllı bir köpek” diye konuştu.
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