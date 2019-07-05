6 ayda 159.510.762 bandrol satıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı müzik, sinema yapımlarıyla kitaplara ilişkin bandrol sayıları ve fikir sanat eserleri tescil işlemleriyle korsanlıkla mücadelede operasyonlara ilişkin ilk 6 aylık rakamlarını açıkladı. 6 ayda 159.510.762 bandrol satışı yapıldı.

Eser türlerine göre bandrol satışı;

EĞİTİM

Yetişkin Yayını: 35.865.028

İnanç Yayını: 18.960.551

Çocuk - Gençlik Yayını: 16.866.364

Yetişkin - Kurgu Yayını: 11.981.031

İthal Yayın: 1.332.122

Akademik Yayın: 1.991.876

SİNEMA

Film Sayısı: 260

Bandrol Sayısı: 62.320

MÜZİK

Eser Sayısı: 876

Bandrol Sayısı: 946.936

TESCİL

* İsteğe bağlı kayıt - tescil işlemi 2018 yılının ilk 6 ayında 574 adet gerçekleşmişken, 2019'da bu sayı yaklaşık yüzde 12 oranında artarak 641'e ulaştı.

* Eser sahiplerinin isteğine bağlı gerçekleştirilen tescil işlemlerinden en çok yararlanan hak sahibi grubu ise ilim edebiyat eserinin sahipleri oldu.

* 303 adet ilim edebiyat eseri tescil edilirken, 92 güzel sanat eseri, 217 bilgisayar programı ve 11 adet musiki eseri ile 18 adet sinema eserinin tescili yapıldı.