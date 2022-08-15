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İkinci el araç alım-satım şirketi Otomerkezi.net, ikinci el ve sıfır kilometre araç pazarının güncel durumu ve geleceğiyle ilgili değerlendirmelerde paylaştı.

Otomerkezi.net CEO'su Muhammed Ali Karakaş, "Kararlar uzun vadeli ve uzun soluklu olmalı, karaborsaya dönüşen sıfır kilometre araçlardaki stokçuluk problemine karşı getirilecek 6 ay/6 bin kilometre yönetmeliği ise kısa vadeli, geçici bir önlem olacaktır" açıklamasında bulundu.

Karakaş, şirketlerin, galerilerin ve kiralama şirketlerinin yanı sıra sıfır kilometre araç alıp, bekletip, stoklayan çok fazla bireyin varlığına işaret ederek, söz konusu yönetmeliğin bireysel kullanıcıların yaptığı satın alımları kapsamadığına değindi.

Karakaş, "Bugün Türkiye'de her 30 kişiden 1'i otomobil alıp satma işiyle uğraşıyor. Bu tarafa yetkili satıcılar ya da bakanlık tarafından bir çözüm getirmezse, aynı şekilde alıp satmaya devam edecekler. Alınan karar mutlaka piyasaya etki eder. Sıfır ve 1 yaşındaki araçlarda kısa vadeli yüzde 5-6 bandında fiyat gevşemesi görülür. Ancak maalesef bütünüyle bir çözüm olmayacaktır" dedi.

'OTOMOTİV BAKANLIĞI'NA İHTİYAÇ VAR'

ÖTV'de matrah düzenlemesi konusunda da görüşlerini paylaşan Karakaş, "Vergi sistemimizin sil baştan yeniden yapılandırılması gerektiği konusunda tüm sektör temsilcileri ortak düşünceyi paylaşıyor. Burada gördüğümüz kadarıyla da ortaya çıkan kararlar geçici ve lokal çözümler olarak karşımıza çıkıyor. Artık ülkemizin sektörün dinamiklerine tümüyle hakim bir 'Otomotiv Bakanlığı'na ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

'EN ÇOK DÖVİZ KURU ETKİLİYOR'

Bir otomobilin ne kadar çok el değiştirirse, fiyatının da o kadar çok artacağına, bunun da enflasyonu tetikleyerek tüketicilere olumsuz yansıyacağına değinen Karakaş, "Ekonomide faiz, enflasyon, kur olarak üç farklı saç ayağı var, otomotivi en çok etkileyen ise döviz kuru. Kur aşağı inmediği sürece fiyatlarda da önemli bir düşüş gerçekleşmez. İkinci elde edinim maliyeti çok yüksek seviyelere gelirken, tüketici finansmanı tarafında da çok yüksek faiz oranlarıyla karşı karşıyayız. Bu tarafta acilen bir düzenleme gelmeli, zira Merkez Bankası'nın faizi yüzde 14 tuttuğu bir atmosferde tüketiciler yüzde 45-50 faiz oranlarıyla kredi kullanmak durumunda kalıyor, büyük zarar görüyor" şeklinde konuştu.