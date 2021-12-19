6 asker'in hüzünlü hikâyesi

Türkiye'nin 6 farklı ilinden 6 farklı Asker'in Sarıkamış Harbindeki yaşadıklarını konu alan 'Sarıkamış Beyaz Hüzün', Yaşar Elmas tarafından yazılıp yönetiliyor. Elmas'ın 'Selim Yarbay'ı canlandırdığı 65 dakikalık oyunda Abdurrahman Merallı, Ali Kırmalı, Çoşkun Uğur, Turgut Bilkay, İbrahim Muratoğlu ve Yaşar Elmas da rol alıyor.

'Sarıkamış Beyaz Hüzün', 21 Aralık'ta Salı Esenyurt Erol Olcak Kültür Merkezi'nde ve 22 Aralık'ta Bahçelievler Nurettin Topçu Kültür Merkezinde sahnelenecek.