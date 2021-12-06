Sağlık Bakanlığı, 5 Aralık Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden dün paylaştı.
Buna göre, son 24 saatte 350 bin 937 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 357 kişinin testi pozitif çıktı, 185 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 24 bin 278 oldu.
İşte en güncel Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...
6 ARALIK KORONA TABLOSU AÇIKLANIYOR
Sağlık Bakanlığı, 6 Aralık Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosunu bu akşam saat 19.00'dan sonra açıklayacak.
5 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR
Sağlık Bakanlığı, 5 Aralık Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu açıklandı.
Sağlık Bakanı Koca, resmi Twitter hesabında yaptığı açıklamada;
"Vaka sayıları 20 binin altına büyük uğraşlar ve özveri ile düşüyor. Bunu kalıcı kılmak bizim mücadele kararlılığımıza bağlı. Hemen aşılarımızı olmalı ve tadbirden taviz vermemeliyiz." dedi
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DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUM
Danimarka’da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı vakalarının iki günde üç katına çıktığı bildirildi.
Güney Amerika ülkesi Arjantin'de ilk kez bir kişide yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı tespit edildi.
Japonya, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) "Omicron" varyantına karşı, takviye dozun uygulama hızını artırmayı planlıyor.
Senegal'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantına ilk kez rastlandı.
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