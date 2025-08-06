6 Ağustos ne günü? 6 Ağustos'ta ne oldu, önemi nedir?
6 Ağustos'ta yaşanan gelişmeler gündemdeki yerini aldı. Yalnızca dini ve milli bayramlar değil, dünya tarihine yön veren olayların yıl dönümleri de araştırılıyor. Bu kapsamda, "6 Ağustos ne günü?" sorusu bir kez daha gündeme geldi. İşte geçmişten bugüne 6 Ağustos'ta yaşanan önemli gelişmeler ve bu tarihin taşıdığı anlam…
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6 Ağustos'ta yaşanan olaylar gündemdeki yerini kaldı. Tarihin tozlu sayfaları arasında gezinildiğinde, 6 Ağustos’un yalnızca bir gün değil; birçok ülke ve toplum için unutulmaz olayların yıl dönümü olduğu görülüyor. Peki, 6 Ağustos neden önemli? İşte bu özel günde tarihe damgasını vuran olaylar…
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6 AĞUSTOS'TA YAŞANANLAR
1571 - Mağusa'nın Osmanlı Orduları'na teslim edilmesiyle Kıbrıs'ın fethi tamamlandı.
1661 - Portekiz İmparatorluğu ile Hollanda Cumhuriyeti arasında Hague Antlaşması imzalandı.
1682 - II. Viyana Kuşatması ile sonuçlanacak savaş ilan edildi.
1726 - Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu ve Rus İmparatorluğu, Osmanlı'ya karşı ittifaka vardılar.
1806 - Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'nun sonu.
1824 - Simón Bolívar, Peru Kurtuluş Savaşı'nın bir parçası kabul edilen Peru'nun Junín Bölgesi'ndeki Junín Savaşı'nda, İspanyol İmparatorluğu ordusunu yendi.
1825 - Bolivya, İspanyol İmparatorluğu'ndan bağımsızlığını kazandı.
1890 - Elektrikli sandalyenin ilk kullanımı New York'taki Auburn Hapishanesi'nde gerçekleşti.
1914 - I. Dünya Savaşı: Sırbistan Krallığı Alman İmparatorluğu'na, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu da Rus İmparatorluğu'na savaş ilan etti.
1915 - Birleşik Krallık, Avustralya ve Yeni Zelanda Kolordusu (Anzak) askerleri, Çanakkale'nin Anafartalar bölgesinde, Suvla Koyu civarında karaya çıkarak Anafartalar Cephesi'ni açtılar.
1915 - Kirte Bağları Muharebesi başladı.
1923 - Türkiye ile Amerika arasında Lozan'da, "Suçluların İadesi Antlaşması" imzalandı.
1924 - Lozan Antlaşması yürürlüğe girdi.
1926 - Gertrude Ederle, Manş Denizi'ni yüzerek geçen ilk kadın oldu.
1932 - İlk Venedik Film Festivali başladı.
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1945 - II. Dünya Savaşı'nda ABD tarafından Japonya'nın Hiroşima kentine atom bombası atıldı: 70.000 kişi o anda, on binlerce insan da ileriki yıllarda radyasyon nedeniyle öldü. Zamanla radyoaktivite'nin yol açtığı kanserler de dahil, ölü sayısı 200 binin üstüne çıktı.
1960 - Küba Devrimi: ABD ambargosuna misilleme olarak, ülkedeki tüm Amerikan ve yabancı mülkiyet millîleştirildi.
1961 - Hâlen uzay programlarının en genç uzay insanı unvanına sahip SSCB'li kozmonot German Titov, Vostok 2 ile uzaya çıktı.
1962 - Jamaika, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını kazandı.
1984 - Türkiye-Irak ikinci petrol boru hattı kurulması anlaşması imzalandı.
1991 - Sırp ve Hırvat liderler koşulsuz ateşkes anlaşmasına vardılar.
1996 - Çeçen direnişçiler başkent Grozni'yi ele geçirdiler.
1997 - Kore Hava Yolları'na ait Boeing 747 tipi bir yolcu uçağı, Guam'a inişe geçtiği sırada düştü: 228 kişi öldü.
2007 - Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin 60. Hükümetini kurmak üzere görevlendirildi.
2013 - Rosario'da bir gaz patlaması gerçekleşti.
2023 - Pakistan'ın Navabşah kenti yakınlarında bir yolcu treninin raydan çıkması sonucunda 28 kişi öldü, 50 kişi yaralandı.
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